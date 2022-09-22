"Журналист‑журнаглист" - хореограф Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что информация американского журналиста Дейва Лиса о положительной допинг пробе «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой является ложью.
«Такой журналист журнаглист, как Дейв Лис, который все время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на Этери Тутберидзе, не достоин внимания и комментариев. Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом все опровергается и превращается в ложь», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».
Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.
Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.
Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр в Пекине в командных соревнованиях.
Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией отреагировал на новость о положительной допинг-пробе «Б» у Камилы Валиевой.