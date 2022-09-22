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47 минут назад

Хореограф группы Тутберидзе назвал ложью все высказывания американского журналиста Лиса

Газета.Ruиещё 1

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что информация американского журналиста Дейва Лиса о положительной допинг пробе «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой является ложью.

"Журналист‑журнаглист" - хореограф Тутберидзе
Фото: Газета.руГазета.ру

«Такой журналист журнаглист, как Дейв Лис, который все время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на Этери Тутберидзе, не достоин внимания и комментариев. Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом все опровергается и превращается в ложь», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр в Пекине в командных соревнованиях.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией отреагировал на новость о положительной допинг-пробе «Б» у Камилы Валиевой.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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