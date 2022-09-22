"Журналист‑журнаглист" - хореограф Тутберидзе

«Такой журналист журнаглист, как Дейв Лис, который все время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на Этери Тутберидзе, не достоин внимания и комментариев. Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом все опровергается и превращается в ложь», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».