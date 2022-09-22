Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
45 минут назад

Камила Валиева показала своё любимое фото

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов, россиянка Камила Валиева, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, ответила на просьбу показать свою любимую фотографию. Валиева выложила снимок с танцовщицей Евой Уваровой.

Камила Валиева показала своё любимое фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта», — подписала она фотографию.

Соцсети

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили, что закончили расследование по делу. Вчера, 21 сентября, появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.

Фигурное катание,Камила Валиева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители