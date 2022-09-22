Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о сообщении журналиста Дэвида Лиса.
Напомним, американец ранее заявил, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.
«Давайте разберемcя — был допинг или нет. Я еще давно задавал вопроc: «Допинг или проклятые империалиcты подcыпали»? Каким образом образовалоcь запрещенное вещеcтво? Мы никаких объяcнений ни от группы Тутберидзе, ни от cпортcменки c ее предcтавителями не cлышали.
Сейчас говорить, что наших бьют и что проклятые империалисты оклеветали нашу девочку… Все может быть. Но вместе с тем хотелось бы понять: а что там вообще происходило? Все ж неспроста, как было в мультфильме про Карлсона.
Пока все молчат, а все остальное — в пользу бедных. Можно заклеймить позором проклятый Запад и чертовых империалистов. Но как по классике: а был ли мальчик — а был ли допинг? Нам пока никто не объяснил. Поэтому мы ждем информации от заинтересованных сторон.
Должны быть какие-то факты с обеих сторон. Пока можно сказать, что от недостатка информации рождаются самые разные слухи. И мы своим молчанием отчасти даем фору тем, которые что-то там пишут», — приводит слова телеведущего «Чемпионат.com».
Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.
Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.
Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр в Пекине в командных соревнованиях.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не подтвердило информацию о том, что по делу Камилы Валиевой были собраны убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны фигуристки.
Ранее спортивный агент Андрей Митьков в телеграм-канале сообщил, что «РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации)».
«РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает.
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица», – заявили в пресс-службе РУСАДА.
В США рассказали о результатах пробы «Б» допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.
Как сообщает в социальной сети журналист Дэвид Лис, результат 16-летней спортсменки оказался положительным. Американец отметил, что получил информацию от источника в «Самбо-70».
Ранее в СМИ сообщалось, что у РАСАДА есть доказательство вины Валиевой в применении допинга на ОИ-2022.
Напомним, что нa прошедшей Олимпиаде в Пекине Камила стала победительницей комaндного турнира. После этого стaло известно, что в декaбре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменкa сдала положительную допинг-пробу. В ее тестe было найдено запрещeнное вещество – триметазидин.
14 февраля Спoртивный арбитражный суд допустил росcиянку до одиночных соревнований, в котoрых она заняла четвертoе место.
Заявления о якобы положительной допинг-пробе российской олимпийской чемпионки и фигуристки Камилы Валиевой недостоверны, заявил глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
«Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат. С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». Это глупость. При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», – цитирует Лайшева РИА «Новости».
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщение американского журналиста Дэвида Лиса о положительной допинг-пробе у спортсменки Камилы Валиевой. В разговоре с «Чемпионатом» она назвала эту информацию «очередной сплетней».
«Откуда американцы знают о допинг-пробе Валиевой? И что американские СМИ знают? Кто им дал информацию? Очередная сплетня! Надоели! Никаких сил от них нет! Хотят без соревнований выиграть!» — считает Тарасова.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиса о том, что проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.
«Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит, положительная. Если бы она была интересна миру фигурного катания, то дали бы условный срок. Мизерная часть вещества, которое непонятно как попало… Потеряли девчонку. Такого таланта давно не было… Боюсь, больше никогда и не будет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Допинговая история Камилы Валиевой возобновилась всерьёз впервые после февральской мистерии: сперва спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что РУСАДА нашло доказательства вины фигуристки, а затем вступил незабвенный американец Дэвид Лис и вбросил ещё более серьёзную бомбу. Журналист The Skating Lesson заявил, что проба «Б» российской фигуристки дала положительный результат.
«Вчера я узнал, что образец «Б» положительный», — написал Лис, а позже уточнил, что получил информацию от источника в «Самбо-70».
«Кто-то удивлён?» — отреагировала в реплаях олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.
«Выгоните её из сборной»
В России не верят ни единому слову Лиса: за пару часов после его инсайда отреагировали Татьяна Тарасова, Ренат Лайшев, хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. Но в «Твиттере» иностранцы — не только Дюамель, но и обычные болельщики — не сомневаются в вине Валиевой.
«Пока ничего не подтверждено, но в России была государственная поддержка допинга. Думать, что запрещёнку принимала только Валиева, немного наивно. Россияне — профи подделки допинг-тестов», — уверена @luisaloveshoney.
«Значит, проба Валиевой оказалась положительной? Выгоните её из сборной», — призывает @nhcelaine.
«Если бы они ожидали, что проба «Б» будет какой угодно, но не положительной, её бы вскрыли сразу же, в феврале. Но они никогда не утверждали даже то, что это был ложноположительный результат — они говорили о непроизвольном потреблении. Так что даже их собственный дурацкий аргумент с дедушкой Валиевой говорит о том, что проба «Б» должна быть положительной», — пишет @ann_prk.
Переживают и за других российских девчонок, которые могли попасть на Олимпиаду, если бы информацию о триметазидине Камилы объявили до поездки в Пекин. Правда, в том числе и за травмированную Алёну Косторную — она не участвовала в отборе из-за перелома — но незадачливому юзеру быстро на это указали.
«Представьте Лизу [Туктамышеву] или Алёну [Косторную], которые видят положительную допинг-пробу и думают: «Это место на Олимпиаде должно было стать моим!» Лично я разозлился бы», — пишет @stanningshit.
«Не забудьте про Этери и доброго доктора»
А ещё упоминают Этери Тутберидзе – по мнению иностранных фанатов фигурного катания, ответственность должна понести тренер, и РУСАДА не следует жертвовать несовершеннолетней фигуристкой в пользу знаменитой наставницы.
«Проба «Б» почти всегда оказывается положительной. Думаю, Валиева не будет брошена под поезд по многим причинам, а виновной окажется Этери или врач», — предполагает @VSeta8.
«Ну, они кидают под поезд Валиеву. А что насчёт Этери?» — вопрошает @NetAesthetic.
«Смотрите, как они обвинят в этом Валиеву без последствий для Этери и компании», — уверен @crying0shame.
«Хорошо, накажите Валиеву, но, пожалуйста, не забудьте про Этери и доброго доктора Шветского. Потому что ребёнок не мог просто пойти в аптеку и купить эти лекарства», — рассуждает @TheGreenManuela.