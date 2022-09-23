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1 час назад

Туктамышева высказалась о денежной мотивации фигуристов в условиях отстранения

Lenta.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о денежной мотивации фигуристов в условиях отстранения сборной. Ее слова приводит KP.RU.

Туктамышева высказалась о денежной мотивации в условиях отстранения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Серьезные призовые. Деньги никогда не бывают лишними. Это хороший бонус и плюс к мотивации», — сказала Туктамышева.

Спортсменка отметила, что при этом у нее все же остается надежда на допуск к международным турнирам.

19 сентября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала размер призового фонда российских турниров в сезоне-2022/2023. Он составит 100 миллионов рублей. Отмечалось, что эти средства выделены не из государственного бюджета, а предоставлены партнерами.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,
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