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1 час назад

Тренер фигуриста Самарина опровергла слухи о мобилизации спортсмена

Газета.Ru

Тренер российского фигуриста Александра Самарина Светлана Соколовская опровергла слухи о том, что спортсмен получил повестку из военкомата. Информацию о предстоящей мобилизации Самарина распространила капитан команды Paradise по синхронному фигурному катанию Анна Шкурдай со ссылкой на общего друга с фигуристом.

Тренер фигуриста Самарина ответила на слухи о мобилизации спортсмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы с Сашей первый раз об этом слышим. Обязательно лично сообщим всем, если это произойдёт", — цитирует Соколовскую РИА "Новости".

Самарин - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. В ближайшие дни ему предстоит участие в контрольных прокатах сборной России.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на своем официальном сайте окончательный состав участников контрольных прокатов сборной России. В мероприятии, в частности, примут участие олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях Камила Валиева, серебряная медалистка Игр-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Победительница Олимпийских игр Анна Щербакова продолжает восстановление после операции и не сможет выступить на прокатах, как и танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, серебряных призеров Игр в Пекине, которые объявили о пропуске первой половины сезона-2022/23. Также в списке нет действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина и серебряных медалистов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые не смогли прилететь на родину из США.

Фигурное катание,Камила Валиева,Глеб Смолкин,Александра Трусова,Виктория Синицина,Светлана Соколовская,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Иван Букин,Александра Степанова,Александр Самарин,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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