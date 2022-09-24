Тренер фигуриста Самарина ответила на слухи о мобилизации спортсмена

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на своем официальном сайте окончательный состав участников контрольных прокатов сборной России. В мероприятии, в частности, примут участие олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях Камила Валиева, серебряная медалистка Игр-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Победительница Олимпийских игр Анна Щербакова продолжает восстановление после операции и не сможет выступить на прокатах, как и танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, серебряных призеров Игр в Пекине, которые объявили о пропуске первой половины сезона-2022/23. Также в списке нет действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина и серебряных медалистов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые не смогли прилететь на родину из США.