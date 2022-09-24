Российский фигурист резко отреагировал на слухи о своей мобилизации

Фигурист сборной России Александр Самарин, который выступает за клуб ЦСКА, прокомментировал слухи о том, что он получил повестку и будет мобилизован. Об этом ранее сообщила фигуристка, выступающая в синхронном катании, капитан команды Paradise Анна Шкурдай со ссылкой на слова своего друга.
«Хочу пожелать этим людям немного покороче язык и побольше мозгов, — сказал Самарин. — Пусть каждый занимается своим делом. И большей части журналистов хочу сказать: брать информацию из группы, где 200 человек, и из этого делать новости — это даже не желтая пресса».
На прямой вопрос «Повестки не было?» Самарин ответил:
«Можно с такой же успешностью зайти и почитать какие-то фанфики, насобирать заголовков. Свою работу нужно делать качественно. Если хотите интриг, то вам в другое место. Все знают, что сегодня прокаты и делают не очень красиво».
Ранее тренер российского фигуриста Александра Самарина Светлана Соколовская опровергла слухи о том, что спортсмен получил повестку из военкомата.