Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

«Побольше мозгов и покороче язык»: фигурист Самарин резко отреагировал на слухи о своей мобилизации

Газета.Ru

Фигурист сборной России Александр Самарин, который выступает за клуб ЦСКА, прокомментировал слухи о том, что он получил повестку и будет мобилизован. Об этом ранее сообщила фигуристка, выступающая в синхронном катании, капитан команды Paradise Анна Шкурдай со ссылкой на слова своего друга.

Российский фигурист резко отреагировал на слухи о своей мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу пожелать этим людям немного покороче язык и побольше мозгов, — сказал Самарин. — Пусть каждый занимается своим делом. И большей части журналистов хочу сказать: брать информацию из группы, где 200 человек, и из этого делать новости — это даже не желтая пресса».

На прямой вопрос «Повестки не было?» Самарин ответил:

«Можно с такой же успешностью зайти и почитать какие-то фанфики, насобирать заголовков. Свою работу нужно делать качественно. Если хотите интриг, то вам в другое место. Все знают, что сегодня прокаты и делают не очень красиво».

Ранее тренер российского фигуриста Александра Самарина Светлана Соколовская опровергла слухи о том, что спортсмен получил повестку из военкомата.

Фигурное катание,Светлана Соколовская,Александр Самарин,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители