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1 час назад

Валиева объяснила выбор зашифрованного слова в новой короткой программе

Майк Габриелян

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, зачем она зашифровала слово «вера» в короткой программе при помощи азбуки Морзе. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Валиева объяснила выбор зашифрованного слова в новой короткой программе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка считает, что именно веры ей недоставало на Олимпиаде в Пекине, где у антидопингового комитета возникли сомнения в ее золотой медали.

Она не стала объяснять, почему ей не хватило именно веры, поскольку «каждый трактует это по-разному».

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Также Валиев рассказала, что для нее не являлось главным «выполнение четверных элементов», поскольку сейчас «не олимпийский сезон, чтобы в начале уже быть готовым ко всему».

Она пошутила, что «цель была показать программу и не упасть». Спортсменка подготовилась к сезону "так, как смогла" и довольна прокатами.

Ранее Валиева объяснила, почему темой её новой произвольной программы стала скандальная ситуация на Олимпийских играх.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,
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