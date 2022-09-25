Валиева объяснила выбор зашифрованного слова в новой короткой программе

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, зачем она зашифровала слово «вера» в короткой программе при помощи азбуки Морзе. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Спортсменка считает, что именно веры ей недоставало на Олимпиаде в Пекине, где у антидопингового комитета возникли сомнения в ее золотой медали.

Она не стала объяснять, почему ей не хватило именно веры, поскольку «каждый трактует это по-разному».

Также Валиев рассказала, что для нее не являлось главным «выполнение четверных элементов», поскольку сейчас «не олимпийский сезон, чтобы в начале уже быть готовым ко всему».

Она пошутила, что «цель была показать программу и не упасть». Спортсменка подготовилась к сезону "так, как смогла" и довольна прокатами.