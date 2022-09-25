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56 минут назад

Валиева вспомнила про Олимпиаду-2022 и расплакалась

Lenta.ru

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала вспомнила про Олимпийские игры 2022 года в Пекине и расплакалась.

Валиева вспомнила про Олимпиаду-2022 и расплакалась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После выступления на контрольных прокатах в Москве спортсменка рассказала, что ее произвольная программа посвящена Играм-2022.

«Просто хотела показать всем свою историю и донести до зрителей», — сказала Валиева, заплакав.

14 сентября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили о завершении расследования дела Валиевой. Глава организации Вероника Логинова заявила, что слушания пройдут в сентябре или октябре этого года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Логинова,СБОРНАЯ РОССИИ,Первый канал,
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