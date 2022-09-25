Валиева вспомнила про Олимпиаду-2022 и расплакалась

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала вспомнила про Олимпийские игры 2022 года в Пекине и расплакалась.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После выступления на контрольных прокатах в Москве спортсменка рассказала, что ее произвольная программа посвящена Играм-2022.

«Просто хотела показать всем свою историю и донести до зрителей», — сказала Валиева, заплакав.

14 сентября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объявили о завершении расследования дела Валиевой. Глава организации Вероника Логинова заявила, что слушания пройдут в сентябре или октябре этого года.