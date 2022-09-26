На Западе призвали посадить Тутберидзе из-за новой программы Валиевой

Иностранные пользователи Сети раскритиковали новую произвольную программу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она представила на контрольных прокатах, и ее тренера Этери Тутберидзе. Об этом пишет портал «Слово и дело».
Многие болельщики удивились, увидев спортсменку в соревнованиях после допинг-скандала на Олимпиаде. Номер Валиевой был поставлен на болезненную для нее тему, связанную со скандалом. В выступлении прозвучал отрывок из выпуска новостей о спортсменке, а в конце она закрылась капюшоном от камер, так же, как это было в Пекине.
«Как я понимаю, Этери использует Камилу, чтобы снять с себя вину травматического опыта»; «Этери нужно посадить в тюрьму, серьезно»; «Тим Тутберидзе, на самом деле, чертовски бессовестны. Новая программа Камилы начинается с закадрового комментария – новостей о ее допинге. Они сделали это с ней. Это было из-за них», – написали комментаторы.
Иностранные поклонники фигурного катания сочли данный перформанс за провокацию.
Ранее президент центра спорта и образования «Самбо 70» Ренат Лайшев заявил, что новая произвольная программа Валиевой, посвященная ее участию в Олимпиаде в Пекине, стала ответом «всем злопыхателям и баранам, которые травили ее».