На Западе призвали посадить Тутберидзе из-за новой программы Валиевой

Иностранные пользователи Сети раскритиковали новую произвольную программу российской фигуристки Камилы Валиевой , которую она представила на контрольных прокатах, и ее тренера Этери Тутберидзе . Об этом пишет портал «Слово и дело».

Многие болельщики удивились, увидев спортсменку в соревнованиях после допинг-скандала на Олимпиаде. Номер Валиевой был поставлен на болезненную для нее тему, связанную со скандалом. В выступлении прозвучал отрывок из выпуска новостей о спортсменке, а в конце она закрылась капюшоном от камер, так же, как это было в Пекине.