Татьяна Навка: "Русские так просто не сдаются"

Татьяна Навка высоко оценила выступление чемпионки Олимпийских игр в Пекине Камилы Валиевой в рамках контрольных прокатов сборной России. Как сообщает РИА Новости, она отметила, что спортсменка продолжает бороться, не смотря ни на что.
«Камила всему миру доказала этим прокатом, что русские так просто не сдаются. Я очень рада, что она, несмотря ни на что, собралась, идет по жизни, борется и радует своих зрителей», — заявила Навка.
Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинг-скандал. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира была перенесена до окончания расследования.
Ранее в Сети появились слухи, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) якобы собрало достаточно убедительные доказательства, которые доказывают нарушение Валиевой антидопинговых правил. Позднее организация не подтвердила эту информацию.