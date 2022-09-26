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1 час назад

«Русские не сдаются»: Навка оценила выступление Валиевой

Никита Бородкин

Татьяна Навка высоко оценила выступление чемпионки Олимпийских игр в Пекине Камилы Валиевой в рамках контрольных прокатов сборной России. Как сообщает РИА Новости, она отметила, что спортсменка продолжает бороться, не смотря ни на что.

Татьяна Навка: "Русские так просто не сдаются"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камила всему миру доказала этим прокатом, что русские так просто не сдаются. Я очень рада, что она, несмотря ни на что, собралась, идет по жизни, борется и радует своих зрителей», — заявила Навка.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинг-скандал. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира была перенесена до окончания расследования.

Ранее в Сети появились слухи, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) якобы собрало достаточно убедительные доказательства, которые доказывают нарушение Валиевой антидопинговых правил. Позднее организация не подтвердила эту информацию.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Навка,СБОРНАЯ РОССИИ,
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