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30 минут назад

Тарасова эмоционально ответила критикам фигуристок Валиевой и Трусовой

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в резкой форме ответила критикам российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой, высказывающихся о плохой физической форме спортсменок на старте сезона.

Тарасова эмоционально ответила критикам Валиевой и Трусовой
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас еще никто не готов физически. И Камила не готова физически. Снятие Трусовой? Тоже не готова физически.

А почему они должны быть готовы в сентябре и делать все четверные? Это длинный процесс. Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает — можете выйти из зала», — заявила Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине в одиночном катании Александра Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. После исполнения короткой программы фигуристка посетовала на травму спины.

Валиева, олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, впервые показала свою новую произвольную программу на сезон-2022/23. Ученица Этери Тутберидзе выступила под саундтрек к фильму «Шоу Трумана».

В композиции присутствовали фрагменты из нескольких выпусков новостей, в которых освещалась ситуация с обвинением ее в употреблении допинга и с возможным лишением золотой олимпийской медали.

В конце выступления фигуристка закрыла лицо капюшоном, повторив момент из микст-зоны Олимпиады, когда она спрятала лицо от журналистов, чтобы не отвечать на вопросы о допинговом скандале.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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