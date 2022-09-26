Тарасова эмоционально ответила критикам Валиевой и Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в резкой форме ответила критикам российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой, высказывающихся о плохой физической форме спортсменок на старте сезона.
«Сейчас еще никто не готов физически. И Камила не готова физически. Снятие Трусовой? Тоже не готова физически.
А почему они должны быть готовы в сентябре и делать все четверные? Это длинный процесс. Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает — можете выйти из зала», — заявила Тарасова «Спорт-Экспрессу».
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине в одиночном катании Александра Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. После исполнения короткой программы фигуристка посетовала на травму спины.
Валиева, олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, впервые показала свою новую произвольную программу на сезон-2022/23. Ученица Этери Тутберидзе выступила под саундтрек к фильму «Шоу Трумана».
В композиции присутствовали фрагменты из нескольких выпусков новостей, в которых освещалась ситуация с обвинением ее в употреблении допинга и с возможным лишением золотой олимпийской медали.
В конце выступления фигуристка закрыла лицо капюшоном, повторив момент из микст-зоны Олимпиады, когда она спрятала лицо от журналистов, чтобы не отвечать на вопросы о допинговом скандале.