Тарасова эмоционально ответила критикам Валиевой и Трусовой

«Сейчас еще никто не готов физически. И Камила не готова физически. Снятие Трусовой? Тоже не готова физически. А почему они должны быть готовы в сентябре и делать все четверные? Это длинный процесс. Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает — можете выйти из зала», — заявила Тарасова.