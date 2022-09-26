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1 час назад

«Выйти из зала»: Тарасова жестко ответила критикам Валиевой и Трусовой

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о критике в сторону фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой о том, что спортсменки находятся в плохой физической форме. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Тарасова эмоционально ответила критикам Валиевой и Трусовой
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас еще никто не готов физически. И Камила не готова физически. Снятие Трусовой? Тоже не готова физически. А почему они должны быть готовы в сентябре и делать все четверные? Это длинный процесс. Мы смотрели программы, а не прыжки. Есть разница? Они делали максимум того, что они могут на сегодняшний день. Если кого-то не устраивает — можете выйти из зала», — заявила Тарасова.

Напомним, Александра Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. По ее словам, причиной стала травма спины. В свою очередь, Камила Валиева показала свою произвольную программу. Фигуристка выступила под саундтрек к фильму «Шоу Трумана». В композиции присутствовали фрагменты из выпусков новостей, в которых освещался допинг-скандал с ее участием на Олимпиаде.

Ранее Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова также раскритиковала подготовку Александры Трусовой. По ее словам, очевидно, что спортсменка находится не в лучшей форме. Она добавила, что катать произвольную программу с такой подготовкой было бы опасно для здоровья.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Наталья Бестемьянова,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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