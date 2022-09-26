Чемпионка мира Бутырская предложила отменить ледовые шоу в России

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская выступила с предложением отменить ледовые шоу в России. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».
«Да, сейчас сложная ситуация. Но спортсменам нужно заниматься своим делом. А как еще? Взять и остановить спорт? Это будет неправильно. Может, нужно убрать различные фигурные шоу. Сейчас, наверное, это не нужно. Нужен ли нам сейчас спорт? Очень сложный вопрос» — сказала Бутырская.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Ранее спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире, высказались о популярности фигурного катания по сравнению с футболом.