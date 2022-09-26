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1 час назад

Чемпионка мира Бутырская предложила отменить ледовые шоу в России

Газета.Ru

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская выступила с предложением отменить ледовые шоу в России. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Чемпионка мира Бутырская предложила отменить ледовые шоу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, сейчас сложная ситуация. Но спортсменам нужно заниматься своим делом. А как еще? Взять и остановить спорт? Это будет неправильно. Может, нужно убрать различные фигурные шоу. Сейчас, наверное, это не нужно. Нужен ли нам сейчас спорт? Очень сложный вопрос» — сказала Бутырская.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире, высказались о популярности фигурного катания по сравнению с футболом.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Мария Бутырская,Анастасия Мишина,
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