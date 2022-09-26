Чемпионка мира Бутырская предложила отменить ледовые шоу в России

«Да, сейчас сложная ситуация. Но спортсменам нужно заниматься своим делом. А как еще? Взять и остановить спорт? Это будет неправильно. Может, нужно убрать различные фигурные шоу. Сейчас, наверное, это не нужно. Нужен ли нам сейчас спорт? Очень сложный вопрос» — сказала Бутырская.