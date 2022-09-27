Трусову могли снять с прокатов

«Задача на прокатах была показать программы. Форма еще до конца не набрана, но всеми выступлениями, которые продемонстрировали наши девочки, мы довольны. Все молодцы.



К сожалению, у Саши Трусовой небольшая травма спины, поэтому она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо. Мы готовы были ее снять вообще с прокатов, потому что у нее правда болела спина, и Саша практически не тренировалась», – сказал Глейхенгауз.