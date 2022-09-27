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1 час назад

Даниил Глейхенгауз: «Мы готовы были снять Трусову с прокатов, потому что у нее правда болела спина, и Саша практически не тренировалась»

Sports.ru

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал снятие Александры Трусовой с произвольной программы на контрольных прокатах в Москве.

Трусову могли снять с прокатов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Задача на прокатах была показать программы. Форма еще до конца не набрана, но всеми выступлениями, которые продемонстрировали наши девочки, мы довольны. Все молодцы.

К сожалению, у Саши Трусовой небольшая травма спины, поэтому она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо. Мы готовы были ее снять вообще с прокатов, потому что у нее правда болела спина, и Саша практически не тренировалась», – сказал Глейхенгауз.

«Но Саша сама изъявила желание, ради болельщиков, выйти хотя бы на короткую программу.

Наша спортивная пара – просто красавцы (речь о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове – Sports.ru)! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше», – отметила Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Даниил Глейхенгауз,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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