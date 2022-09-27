Тарасова резко ответила на призыв депутата отменить ледовые шоу

«Еще бы мне думать о словах Терюшкова. Он какой-то Роман Игоревич из миллиона. Негатив на шоу «Танцы на льду» идет только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу.



Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает», — заявила Тарасова Sport24.