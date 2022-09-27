Тарасова резко ответила на призыв депутата отменить ледовые шоу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила депутату Государственной думы Российской Федерации Роману Терюшкову, который призвал перестать показывать ледовые шоу с учетом непростой ситуации в стране.
«Еще бы мне думать о словах Терюшкова. Он какой-то Роман Игоревич из миллиона. Негатив на шоу «Танцы на льду» идет только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу.
Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает», — заявила Тарасова Sport24.
Терюшков ранее допустил, что развлекательный контент является неуместным в текущей ситуации.
Ранее серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что расплакалась во время просмотра произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой, посвященной ситуации с допинг-скандалом на Играх в Пекине.
«Видела программу Камилы Валиевой. К сожалению, не получилось приехать и лично посмотреть. Но когда я увидела ее произвольную программу в интернете, то расплакалась. Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой оказалась Камила. Мы пишем ей, поддерживаем, регулярно общаемся с ней», — рассказала Аверина.
Валиева, олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, впервые показала свою новую произвольную программу на сезон-2022/23 на открытых контрольных прокатах сборной России, прошедших в минувшие выходные в Москве. Ученица Этери Тутберидзе выступила под саундтрек к фильму «Шоу Трумана».