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28 минут назад

Тарасова резко ответила на слова Терюшкова о необходимости отменить ледовые шоу

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила депутату Государственной думы Российской Федерации Роману Терюшкову, который призвал перестать показывать ледовые шоу с учетом непростой ситуации в стране.

Тарасова резко ответила на призыв депутата отменить ледовые шоу
Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Еще бы мне думать о словах Терюшкова. Он какой-то Роман Игоревич из миллиона. Негатив на шоу «Танцы на льду» идет только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу.

Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает», — заявила Тарасова Sport24.

Терюшков ранее допустил, что развлекательный контент является неуместным в текущей ситуации.

Ранее серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что расплакалась во время просмотра произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой, посвященной ситуации с допинг-скандалом на Играх в Пекине.

«Видела программу Камилы Валиевой. К сожалению, не получилось приехать и лично посмотреть. Но когда я увидела ее произвольную программу в интернете, то расплакалась. Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой оказалась Камила. Мы пишем ей, поддерживаем, регулярно общаемся с ней», — рассказала Аверина.

Валиева, олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, впервые показала свою новую произвольную программу на сезон-2022/23 на открытых контрольных прокатах сборной России, прошедших в минувшие выходные в Москве. Ученица Этери Тутберидзе выступила под саундтрек к фильму «Шоу Трумана».

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