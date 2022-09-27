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1 час назад

Тарасова на вопрос о Дэвис и Смолкине: «Мне это уже осточертело! Они первая пара, что ли?»

Sports.ru

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на Гран-при России.

Тарасова разозлилась на вопрос о Дэвис и Смолкине
Фото: Sports.ruSports.ru

Спортсмены заявлены на этапы в Москве и Перми. Сейчас Дэвис и Смолкин находятся в США, контрольные прокаты они пропускали.

«А как вы думаете? Если они заявлены на Гран-при, почему они должны не приехать? Если так написано, значит, будут», – рассказала Тарасова.

«Мне это уже осточертело! Они первая пара, что ли? Они еще не катались, а уже первая пара! Что вас так это беспокоит?

И кто думал, что они будут выступать за другую страну? И если бы у тех, кто это пишет, была бы голова и мозги. Дэвис и Смолкин в этом году ни за кого не смогут выступать, кроме нас. Но вот если они решат пропустить турнир, то это уже другой вопрос», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Татьяна Тарасова,
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