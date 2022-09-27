Тарасова разозлилась на вопрос о Дэвис и Смолкине

«А как вы думаете? Если они заявлены на Гран-при, почему они должны не приехать? Если так написано, значит, будут», – рассказала Тарасова.



«Мне это уже осточертело! Они первая пара, что ли? Они еще не катались, а уже первая пара! Что вас так это беспокоит?



И кто думал, что они будут выступать за другую страну? И если бы у тех, кто это пишет, была бы голова и мозги. Дэвис и Смолкин в этом году ни за кого не смогут выступать, кроме нас. Но вот если они решат пропустить турнир, то это уже другой вопрос», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».