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2 часа назад

Букин и Степанова взяли паузу в выступлениях из-за травмы

Спорт день за днемиещё 2

Пятикратные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в выступлениях.

Букин и Степанова взяли паузу в выступлениях из-за травмы
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — приводит слова пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольги Ермолиной РИА Новости.

27 сентября ФФККР опубликовала распределение фигуристов на этапы Гран-при России, в котором не оказалось Букина и Степановой.

Ранее тренер пары Илья Авербух заявил, что они могут пропустить этот сезон.

Первый этап Гран-при России стартует в Москве 21 октября. Серия включает шесть турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.

С марта российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

Фигурное катание,Иван Букин,Александра Степанова,Илья Авербух,
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