Букин и Степанова взяли паузу в выступлениях из-за травмы

Пятикратные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в выступлениях.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — приводит слова пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольги Ермолиной РИА Новости.

27 сентября ФФККР опубликовала распределение фигуристов на этапы Гран-при России, в котором не оказалось Букина и Степановой.

Ранее тренер пары Илья Авербух заявил, что они могут пропустить этот сезон.

Первый этап Гран-при России стартует в Москве 21 октября. Серия включает шесть турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.