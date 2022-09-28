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2 часа назад

Стало известно, когда объявят вердикт по делу Валиевой

Никита Бородкин

Вердикт по антидопинговому расследованию в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой огласят в октябре. Как сообщает «РИА Новости», об этом заявила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Стало известно, когда объявят вердикт по делу Валиевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем. Расследование было в отношении персонала, тренерский штаб туда входит. Ориентировочно октябрь — дата объявления результата», — заявила она.

По ее словам, Валиевой может грозить отстранение от чемпионатов на срок до четырех лет.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинг-скандал. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира была перенесена до окончания расследования.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Логинова,
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