Стало известно, когда объявят вердикт по делу Валиевой

Вердикт по антидопинговому расследованию в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой огласят в октябре. Как сообщает «РИА Новости», об этом заявила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова .

«Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем. Расследование было в отношении персонала, тренерский штаб туда входит. Ориентировочно октябрь — дата объявления результата», — заявила она.

По ее словам, Валиевой может грозить отстранение от чемпионатов на срок до четырех лет.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине вокруг Валиевой разгорелся допинг-скандал. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира была перенесена до окончания расследования.