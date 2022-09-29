Тарасова высказалась о программе Валиевой на тему допинг-скандала

Произвольная программа Камилы Валиевой на тему допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине хорошо раскрывает тему, вернуться к которой согласилась сама фигуристка. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Произвольная программа вызвала неоднозначную реакцию у публики и экспертов, критики указывали на то, что выбор темы заставляет фигуристку вновь переживать негативные эмоции.

"Я не отношусь к тем, кто так говорит, - сказала Тарасова. - Я считаю, что тема раскрыта очень хорошо, мне было интересно смотреть. Я благодарна за то, что посмотрела эту программу".

Новую произвольную программу Валиева представила в воскресенье во время контрольных прокатов кандидатов в сборную России во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Фигуристка исполняет ее под саундтрек к фильму "Шоу Трумана", программа началась с цитат и заголовков, связанных с допинг-скандалом, в центре которого Валиева оказалась во время Олимпиады в Пекине. В конце программы фигуристка надела капюшон, что является отсылкой к ее нежеланию общаться с журналистами на Играх.