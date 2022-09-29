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1 час назад

Тарасова считает удачной программу фигуристки Валиевой на тему допинг-скандала

ТАСС

Произвольная программа Камилы Валиевой на тему допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине хорошо раскрывает тему, вернуться к которой согласилась сама фигуристка. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова высказалась о программе Валиевой на тему допинг-скандала
Фото: 

Произвольная программа вызвала неоднозначную реакцию у публики и экспертов, критики указывали на то, что выбор темы заставляет фигуристку вновь переживать негативные эмоции.

"Я не отношусь к тем, кто так говорит, - сказала Тарасова. - Я считаю, что тема раскрыта очень хорошо, мне было интересно смотреть. Я благодарна за то, что посмотрела эту программу".

Новую произвольную программу Валиева представила в воскресенье во время контрольных прокатов кандидатов в сборную России во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Фигуристка исполняет ее под саундтрек к фильму "Шоу Трумана", программа началась с цитат и заголовков, связанных с допинг-скандалом, в центре которого Валиева оказалась во время Олимпиады в Пекине. В конце программы фигуристка надела капюшон, что является отсылкой к ее нежеланию общаться с журналистами на Играх.

В феврале во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержался запрещенный препарат триметазидин. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командных соревнованиях. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете агентства. Валиева была допущена к участию в личном турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине, где заняла четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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