Тарасова: Бах призывает российских спортсменов к предательству

«Это будет выбор каждого спортсмена. Можно ли будет понять тех, кто согласится? Зачем сейчас обсуждать это? Сначала должны посмотреть: кто будет, а кто — нет. Затем уже обсуждать. Глава МОК Томас Бах призывает российских спортсменов к предательству», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.