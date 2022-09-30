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2 часа назад

Навка назвала условие МОК для допуска россиян к турнирам шантажом и хамством

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к турнирам. Ее слова приводит РИА Новости.

Навка назвала условие МОК для допуска россиян к турнирам шантажом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это чистой воды шантаж. Они говорят о том, что находятся "вне политики", и просят вовлекать спортсменов в политику. Это просто хамство», — сказала Навка.

Она добавила, что ей интересно будет узнать, кто из атлетов пойдет на этот шаг.

30 сентября Бах назвал условие для допуска российских спортсменов к международным стартам.

«Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — заявил он.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Фигурное катание,Томас Бах,Татьяна Навка,СБОРНАЯ РОССИИ,
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