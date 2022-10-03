Трусова подала заявление в федерацию на переход в группу Соколовской

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова подала заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход в группу Светланы Соколовской. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник.

В субботу стало известно о переходе Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Соколовской. Фигуристка во второй раз ушла из группы Тутберидзе. В первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6 мая 2020 года. В мае 2021 года Трусова вернулась к Тутберидзе.