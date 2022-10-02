Фигуристка Талалайкина планирует выступать за Россию

Фигуристка Мария Талалайкина, представляющая Италию, намерена выступать за Россию и планирует вернуться в группу тренера Евгения Рукавицына . Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

"Талалайкина хочет выступать в России и планирует вернуться в группу Рукавицына", - сказал собеседник агентства.

Талалайкиной 20 лет, ее лучшим результатом является третье место в финале Кубка России 2020 года. Фигуристка представляла СШОР Санкт-Петербурга. 26 декабря 2021 года в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что разрешат Талалайкиной выступать за Италию.