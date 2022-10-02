Плющенко было неприятно видеть сбегающих от мобилизации россиян

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что ему было неприятно наблюдать большое количество россиян, стремящихся покинуть страну из-за объявления частичной мобилизации.
«Скажу за себя: было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению. В нашу академию не поступило никаких запросов по формированию списков.
Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, должен заниматься фигурным катанием. Профессиональный спортсмен должен расти, двигаться в своем направлении. Это логично. Я еще раз повторю, армия ведь у нас и так мощная, количества людей достаточно, профессионалов достаточно», — передает слова Плющенко Metaratings.
Напомним, в последние дни стало известно, что повестки в военкомат получили бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов, российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, боец смешанных единоборств Владимир Минеев и другие представители российского спорта.
Ранее депутат Государственной думы России Роман Терюшков высказался на тему брони спортсменов от мобилизации.
«У нас частичная мобилизация. Под нее подпадают люди, имеющие боевой опыт. Спортсмены, за редким исключением, его не имеют. Они не попадают в первую волну. А дальше каждый мужик должен брать в руки оружие и защищать родину, если она в опасности», — сказал Терюшков.