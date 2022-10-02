Плющенко было неприятно видеть сбегающих от мобилизации россиян

«У нас частичная мобилизация. Под нее подпадают люди, имеющие боевой опыт. Спортсмены, за редким исключением, его не имеют. Они не попадают в первую волну. А дальше каждый мужик должен брать в руки оружие и защищать родину, если она в опасности», — сказал Терюшков.