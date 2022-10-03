Рудковская раскритиковала Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская высказалась о тренерских методах работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в контексте перехода серебряной призерки Олимпийских игр Александры Трусовой к Светлане Соколовской.
«У Этери Тутберидзе прекрасные спортсменки! Но ни одна ее чемпионка, к сожалению, не вернулась на олимпийский лед. Они горели в спорте очень ярко, но не очень долго.
И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на второй олимпийский подиум — в принципе до него не доехала. Максимум сезон и все, откатали, сидим дома.
Есть искры и есть долгожители. Наверное, не для того девочки соревнуются, чтобы стать чемпионками (в лучшем случае), а потом уйти в тренерство.
Действительно великие спортсмены, которые вписывают свои имена в историю надолго, проходят два олимпийских цикла минимум», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.
18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.
Ранее хореограф Алексей Железняков выразил сомнение, что уход Александры Трусовой к тренеру Светлане Соколовской поможет фигуристке.