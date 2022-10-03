Рудковская раскритиковала Тутберидзе

«У Этери Тутберидзе прекрасные спортсменки! Но ни одна ее чемпионка, к сожалению, не вернулась на олимпийский лед. Они горели в спорте очень ярко, но не очень долго.



И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на второй олимпийский подиум — в принципе до него не доехала. Максимум сезон и все, откатали, сидим дома.



Есть искры и есть долгожители. Наверное, не для того девочки соревнуются, чтобы стать чемпионками (в лучшем случае), а потом уйти в тренерство.



Действительно великие спортсмены, которые вписывают свои имена в историю надолго, проходят два олимпийских цикла минимум», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.