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6 часов назад

Рудковская раскритиковала Тутберидзе за недолгую карьеру фигуристок под ее руководством

Газета.Ruиещё 2

Продюсер Яна Рудковская высказалась о тренерских методах работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в контексте перехода серебряной призерки Олимпийских игр Александры Трусовой к Светлане Соколовской.

Рудковская раскритиковала Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Этери Тутберидзе прекрасные спортсменки! Но ни одна ее чемпионка, к сожалению, не вернулась на олимпийский лед. Они горели в спорте очень ярко, но не очень долго.

И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на второй олимпийский подиум — в принципе до него не доехала. Максимум сезон и все, откатали, сидим дома.

Есть искры и есть долгожители. Наверное, не для того девочки соревнуются, чтобы стать чемпионками (в лучшем случае), а потом уйти в тренерство.

Действительно великие спортсмены, которые вписывают свои имена в историю надолго, проходят два олимпийских цикла минимум», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее хореограф Алексей Железняков выразил сомнение, что уход Александры Трусовой к тренеру Светлане Соколовской поможет фигуристке.

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