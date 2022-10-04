Ягудин ответил на обвинения Плющенко в неумении кататься

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься».

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Алексей в ответ привёл статистику своих достижений и сравнил её с достижениями Евгения.

«Статистика может доказать что угодно, даже правду. (с) Ноэл Мойнихан», — подписал он соответствующее изображение.

Посмотреть пост можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.