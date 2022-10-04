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2 часа назад

Трусова продолжит представлять «Хрустальный» после ухода из группы Тутберидзе

Sports.ru

Фигуристка Александра Трусова продолжит представлять отделение «Хрустальный» после перехода к тренеру Светлане Соколовской.

Трусова продолжит представлять «Хрустальный» после ухода от Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолин. Ранее Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, которая тренируется в «Хрустальном».

«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», – объяснила Ермолина.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме.

Фигурное катание,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,
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