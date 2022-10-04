Трусова продолжит представлять «Хрустальный» после ухода от Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова продолжит представлять отделение «Хрустальный» после перехода к тренеру Светлане Соколовской.
Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолин. Ранее Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, которая тренируется в «Хрустальном».
«Тренироваться Саша будет у Соколовской, но представлять она продолжит отделение «Хрустальный», поскольку обратилась с заявлением позднее установленного срока так называемого трансферного окна», – объяснила Ермолина.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине и бронзовый призер чемпионата мира-2021 в Стокгольме.