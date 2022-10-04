Тарасова вмешалась в перепалку Ягудина и Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала перепалку между олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Она считает, что спортсменам нечего делить и выяснять, передает Sport24.
«Как отношусь к такому диалогу между Ягудиным и Плющенко? А какие диалоги и, тем более, соревнования? Они уже давно для них закончились. Какая разница, у кого больше наград? Как им выяснять отношения? Точно не на льду. Они не работают там давно», — приводятся в материале слова Тарасовой.
Ранее тренер, комментируя высказывания Плющенко в адрес Ягудина, назвала первого идиотом и посоветовала ему засунут свое мнение «в одно место».
В воскресенье, 2 октября, Плющенко иронично прокомментировал возможное соперничество с Ягудиным на турнире шоу-программ. Он заявил, что спортсмен не умеет кататься и может лишь работать комментатором. В ответ Ягудин указал Плющенко на то, что он превосходит его по победам со счетом 14:8.