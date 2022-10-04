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2 часа назад

Тарасова высказалась о перепалке Ягудина и Плющенко

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала перепалку между олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Она считает, что спортсменам нечего делить и выяснять, передает Sport24.

Тарасова вмешалась в перепалку Ягудина и Плющенко
Фото: ТАССТАСС

«Как отношусь к такому диалогу между Ягудиным и Плющенко? А какие диалоги и, тем более, соревнования? Они уже давно для них закончились. Какая разница, у кого больше наград? Как им выяснять отношения? Точно не на льду. Они не работают там давно», — приводятся в материале слова Тарасовой.

Ранее тренер, комментируя высказывания Плющенко в адрес Ягудина, назвала первого идиотом и посоветовала ему засунут свое мнение «в одно место».

Плющенко продолжил перепалку с Ягудиным и высмеял его достижения

В воскресенье, 2 октября, Плющенко иронично прокомментировал возможное соперничество с Ягудиным на турнире шоу-программ. Он заявил, что спортсмен не умеет кататься и может лишь работать комментатором. В ответ Ягудин указал Плющенко на то, что он превосходит его по победам со счетом 14:8.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
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