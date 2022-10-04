Тарасова вмешалась в перепалку Ягудина и Плющенко

«Как отношусь к такому диалогу между Ягудиным и Плющенко? А какие диалоги и, тем более, соревнования? Они уже давно для них закончились. Какая разница, у кого больше наград? Как им выяснять отношения? Точно не на льду. Они не работают там давно», — приводятся в материале слова Тарасовой.