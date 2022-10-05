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1 час назад

Фигуристка Талалайкина в скором времени подаст документы о смене спортивного гражданства

Газета.Ru

Фигуристка Мария Талалайкина в ближайшее время подаст документы о переходе в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Академию фигурного катания Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Талалайкина подаст документы о смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

4 октября стало известно, что фигуристка, которая собиралась выступать за Италию, вернулась в Россию.

«Мария Талалайкина планирует в ближайшее время подать документы по переходу в академию и Федерацию фигурного катания на коньках России», — заявили в пресс-службе АФКСПб.

Талалайкина сменила спортивное гражданство на итальянское в декабре 2021 года. Она родилась 16 июля 2002 года в Челябинске. С детства занималась фигурным катанием. До 2013 года выступала за СШОР «Тодес». Позднее перебралась в Санкт-Петербург, где работала под руководством тренера Ксении Дорониной. На чемпионате России в 2020 году 19-летняя фигуристка заняла девятое место.

В декабре 2021 года Талалайкина получила разрешение на выступление за Италию. Весь прошлый сезон она провела в этой стране и собиралась ее представлять на международных турнирах, однако приняла решение вернуться в Россию.

Ранее тренер Евгений Рукавицын рассказал, что фигуристка Мария Талалайкина возвращается в его группу и будет выступать за Россию.

Фигурное катание,Евгений Рукавицын,
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