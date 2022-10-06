Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
8 часов назад

Ягудин поблагодарил Тарасову, назвав ее великой и гениальной

Газета.Ruиещё 1

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поблагодарил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за совместную работу и поздравил ее с Днем учителя.

Ягудин поблагодарил Тарасову, назвав ее великой и гениальной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо, мой великий и гениальный учитель! С праздником всех педагогов и низкий всем вам поклон за вашу профессию», — написал Ягудин в социальной сети, опубликовав фото со своей наставницей.

Тарасова ответила ему: «Спасибо! Люблю!»

Ранее Ягудин устроил в социальных сетях заочную перепалку с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, с которым они соперничали еще во время спортивной карьеры. Конфликт двух легендарных фигуристов начался после того, как Плющенко в интервью «Матч ТВ» на вопрос о возможном сражении с Ягудиным в рамках шоу-турнира заявил, что тот не умеет кататься и должен «сидеть и продолжать комментировать».

В ответ на это также являющийся олимпийским чемпионом Ягудин в своих соцсетях выложил картинку сравнения результатов в их противостоянии с Плющенко на совместных соревнованиях. В 14 случаях побеждал Ягудин, Плющенко одержал восемь побед.

В спор бывших спортсменов вмешались также известные тренеры и чемпионы по фигурному катанию, такие как Татьяна Тарасова, Алексей Мишин и Ирина Роднина.

Накануне Ягудин посоветовал Плющенко, который сейчас работает в качестве тренера, больше молчать и брать пример с Этери Тутберидзе.

«Я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!

Сейчас ты — тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — написал Ягудин в своем Telegram-канале.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,Алексей Мишин,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители