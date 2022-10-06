Ягудин поблагодарил Тарасову, назвав ее великой и гениальной

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поблагодарил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за совместную работу и поздравил ее с Днем учителя.
«Спасибо, мой великий и гениальный учитель! С праздником всех педагогов и низкий всем вам поклон за вашу профессию», — написал Ягудин в социальной сети, опубликовав фото со своей наставницей.
Тарасова ответила ему: «Спасибо! Люблю!»
Ранее Ягудин устроил в социальных сетях заочную перепалку с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, с которым они соперничали еще во время спортивной карьеры. Конфликт двух легендарных фигуристов начался после того, как Плющенко в интервью «Матч ТВ» на вопрос о возможном сражении с Ягудиным в рамках шоу-турнира заявил, что тот не умеет кататься и должен «сидеть и продолжать комментировать».
В ответ на это также являющийся олимпийским чемпионом Ягудин в своих соцсетях выложил картинку сравнения результатов в их противостоянии с Плющенко на совместных соревнованиях. В 14 случаях побеждал Ягудин, Плющенко одержал восемь побед.
В спор бывших спортсменов вмешались также известные тренеры и чемпионы по фигурному катанию, такие как Татьяна Тарасова, Алексей Мишин и Ирина Роднина.
Накануне Ягудин посоветовал Плющенко, который сейчас работает в качестве тренера, больше молчать и брать пример с Этери Тутберидзе.
«Я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!
Сейчас ты — тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — написал Ягудин в своем Telegram-канале.