«Вспоминать не хочется»: Семененко о падении на шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о своем падении во время исполнения короткой программы на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передает Sport24.
Во время исполнения четверного прыжка фигурист неудачно приземлился, ударившись головой, попытался подняться, но снова упал. Продолжить выступление он не смог, его отправили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга.
«Некомфортно. А кому после этого будет комфортно? Один раз, может, видел. Неприятное зрелище. Честно, про это вспоминать не хочется. Уже отвечал в интервью, что причиной был маленький каток, но я также понимаю, что никто ничего не делал специально, чтобы я там упал. Поскольку все закончилось так, что я жив и здоров, хочется просто забыть эту историю», — рассказал Семененко.
Фигурист, который тренируется у Алексея Мишина, выиграл вместе со сборной России золотые медали командного чемпионата мира в 2021 году, стал бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде в сезоне-2021/22. В 2021 году он также выиграл финал Кубка России и молодежное национальное первенство. На Олимпийских играх в Пекине в личном турнире стал восьмым.
Ранее сообщалось, что чемпионка зимней Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик и выпускница ГИТИСа Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую произвольную программу Евгения Семененко под композицию «Good Boy Gone Bad» (TXT).