«Вспоминать не хочется»: Семененко о падении на шоу Плющенко

«Некомфортно. А кому после этого будет комфортно? Один раз, может, видел. Неприятное зрелище. Честно, про это вспоминать не хочется. Уже отвечал в интервью, что причиной был маленький каток, но я также понимаю, что никто ничего не делал специально, чтобы я там упал. Поскольку все закончилось так, что я жив и здоров, хочется просто забыть эту историю», — рассказал Семененко.