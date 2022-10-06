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3 часа назад

Фигурист Семененко о своем страшном падении на шоу Плющенко: про это вспоминать не хочется

Газета.Ruиещё 2

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о своем падении во время исполнения короткой программы на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передает Sport24.

«Вспоминать не хочется»: Семененко о падении на шоу Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время исполнения четверного прыжка фигурист неудачно приземлился, ударившись головой, попытался подняться, но снова упал. Продолжить выступление он не смог, его отправили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга.

«Некомфортно. А кому после этого будет комфортно? Один раз, может, видел. Неприятное зрелище. Честно, про это вспоминать не хочется. Уже отвечал в интервью, что причиной был маленький каток, но я также понимаю, что никто ничего не делал специально, чтобы я там упал. Поскольку все закончилось так, что я жив и здоров, хочется просто забыть эту историю», — рассказал Семененко.

Фигурист, который тренируется у Алексея Мишина, выиграл вместе со сборной России золотые медали командного чемпионата мира в 2021 году, стал бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде в сезоне-2021/22. В 2021 году он также выиграл финал Кубка России и молодежное национальное первенство. На Олимпийских играх в Пекине в личном турнире стал восьмым.

Ранее сообщалось, что чемпионка зимней Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик и выпускница ГИТИСа Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую произвольную программу Евгения Семененко под композицию «Good Boy Gone Bad» (TXT).

Фигурное катание,Бетина Попова,Евгений Семененко,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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