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2 часа назад

Авербух о «Ледниковом периоде»: «Отношения Башарова и Тарасовой будут такие, как они будут развиваться внутри проекта»

Sports.ruиещё 1

Хореограф Илья Авербух высказался об отношениях между актером Маратом Башаровым и заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

Авербух прокомментировал встречу Башарова и Тарасовой на "Ледниковом периоде"
Фото: Sports.ruSports.ru

Сегодня стартуют съемки нового сезона проекта «Ледниковый период».

«Марат Башаров – победитель первого сезона, а так как мы собираем участников всех сезонов, поэтому он участвует в проекте.

Отношения с Татьяной Анатольевной у них будут такие, как они будут развиваться внутри проекта. Посмотрим. «Ледниковый период» – живой проект, и в нем нет режиссуры тех отношений, которые возникают. Будем идти по факту», – сказал Авербух.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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