Названы все пары нового сезона "Ледникового периода"

Стали известны составы команд Ильи Авербуха и Александра Жулина, которые примут участие в новом сезоне популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».
Команда Авербуха: Елена Ильиных / Егор Бероев, Валерия Ланская / Роман Костомаров, Евгения Медведева / Даня Милохин, Дарья Мороз / Максим Маринин, Наталья Подольская / Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина / Иван Скобрев.
Команда Жулина: Оксана Домнина / Марат Башаров, Елизавета Арзамасова / Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар / Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко / Александр Энберт, Алла Михеева / Иван Букин, Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников.
Ранее было объявлено, что новый сезон шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет.
Ведущими проекта станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об участии победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канал.
«Почему участие Ани Щербаковой в роли ведущей на шоу «Ледниковый период» уже считают завершением ее спортивной карьеры? Насколько я понимаю, у Ани сейчас травма, и она не может принимать участие в соревнованиях.
Должность ведущей в таком шоу — это прекрасная возможность для Щербаковой попробовать себя в чем-то новом», — заявила Навка.