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1 час назад

Стал известен полный состав участников нового сезона "Ледникового периода"

Газета.Ru

Стали известны составы команд Ильи Авербуха и Александра Жулина, которые примут участие в новом сезоне популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Названы все пары нового сезона "Ледникового периода"
Фото: Газета.руГазета.ру

Команда Авербуха: Елена Ильиных / Егор Бероев, Валерия Ланская / Роман Костомаров, Евгения Медведева / Даня Милохин, Дарья Мороз / Максим Маринин, Наталья Подольская / Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина / Иван Скобрев.

Команда Жулина: Оксана Домнина / Марат Башаров, Елизавета Арзамасова / Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар / Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко / Александр Энберт, Алла Михеева / Иван Букин, Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников.

Ранее было объявлено, что новый сезон шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет.

Ведущими проекта станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об участии победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канал.

«Почему участие Ани Щербаковой в роли ведущей на шоу «Ледниковый период» уже считают завершением ее спортивной карьеры? Насколько я понимаю, у Ани сейчас травма, и она не может принимать участие в соревнованиях.

Должность ведущей в таком шоу — это прекрасная возможность для Щербаковой попробовать себя в чем-то новом», — заявила Навка.

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