Названы все пары нового сезона "Ледникового периода"

«Почему участие Ани Щербаковой в роли ведущей на шоу «Ледниковый период» уже считают завершением ее спортивной карьеры? Насколько я понимаю, у Ани сейчас травма, и она не может принимать участие в соревнованиях.



Должность ведущей в таком шоу — это прекрасная возможность для Щербаковой попробовать себя в чем-то новом», — заявила Навка.