У Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации источника, Тарасова проходит лечение вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения). Сообщается, что тренер отказалась от госпитализации и проходит лечение у личного врача.

Ранее продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал подробности о госпитализации Татьяны Тарасовой.

Из-за госпитализации Тарасова, которая являлась членом жюри на протяжении всех предыдущих сезонов «Ледникового периода», не принимает участия в съемках первого эпизода шоу сезона-2022.

Новый сезон шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет.