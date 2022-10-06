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3 часа назад

Источник: у Татьяны Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга

Газета.Ru

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Тарасовой диагностировали нарушение функций мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, Тарасова проходит лечение вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения). Сообщается, что тренер отказалась от госпитализации и проходит лечение у личного врача.

Ранее продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал подробности о госпитализации Татьяны Тарасовой.

Из-за госпитализации Тарасова, которая являлась членом жюри на протяжении всех предыдущих сезонов «Ледникового периода», не принимает участия в съемках первого эпизода шоу сезона-2022.

Новый сезон шоу будет называться «Снова вместе», и на льду выступят участники прошлых лет.

Татьяну Тарасову госпитализировали

Ведущими проекта станут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Фигурное катание,Алина Загитова,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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