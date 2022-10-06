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36 минут назад

Тарасова рассказала о своем состоянии

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова рассказала о своем состоянии
Фото: ТАССТАСС

Специалист заявила, что вернулась домой после госпитализации.

«Да, я вчера была в больнице», — подтвердила 75-летняя Тарасова.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебро-базилярную недостаточность.

У Тарасовой диагностировано нарушение функций мозга

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

Фигурное катание,Елена Чайковская,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,
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