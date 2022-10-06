Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии. Ее слова приводит РИА Новости.

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Специалист заявила, что вернулась домой после госпитализации.

«Да, я вчера была в больнице», — подтвердила 75-летняя Тарасова.

6 октября сообщалось о госпитализации Тарасовой. Тренер должна была войти в жюри телешоу «Ледниковый период», однако на съемках первого выпуска ее заменила Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебро-базилярную недостаточность.