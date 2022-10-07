Фигурист Алиев впервые высказался о полученной повестке из военкомата

Российский фигурист Дмитрий Алиев впервые публично высказался о полученной повестке из военкомата после объявления в стране частичной мобилизации.
"О повестке узнал из СМИ. Мы действовали в рамках российского законодательства: подготовили все документы и поехали в военкомат. Нужно было явиться, чтобы встать на учет, потому что у меня сменился адрес регистрации. В итоге продолжаю кататься", - цитирует Алиева ТАСС.
В конце сентября стало известно, что фигуристы Алиев и Макар Игнатов, которые тренируются в Санкт-Петербурге в группе тренера Евгения Рукавицына, получили повестки в военкомат. 22-летний Игнатов завоевал серебро на чемпионате России 2021, также спортсмен занимал третье место на этапе серии Гран при и дважды выигрывал финал Кубка России. 23-летний Алиев является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом России. На Олимпийских играх — 2018 фигурист занял седьмое место.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала информацию, согласно которой два действующих российских фигуриста Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат.
"Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Игнатову и Алиеву надо явиться в военкомат. Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и, если есть, агенты. Если они хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон", — сказала Роднина.