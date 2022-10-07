Фигурист Алиев впервые высказался о полученной повестке из военкомата

"Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Игнатову и Алиеву надо явиться в военкомат. Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и, если есть, агенты. Если они хотят решить все в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон", — сказала Роднина.