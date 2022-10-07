Фигурист Самсонов рассказал о травмах, из-за которых пропустил полтора года

"На первенстве России в Красноярске я катался с переломом, о чем стало известно уже после соревнований, когда мне сделали рентген, - рассказал Самсонов о событиях 2021 года. - Сидел дома, ждал, когда перелом заживет. Когда снова вышел на лед и начал подготовку к первому старту на взрослом Гран-при в США, у меня начало болеть правое колено. Я до последнего боролся, терпел максимальную боль, но на одной из тренировок за неделю до турнира почувствовал резкую боль после исполнения тройного акселя".