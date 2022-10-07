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4 часа назад

Фигурист Самсонов рассказал о травмах, из-за которых пропустил полтора года

ТАСС

Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2020 года Даниил Самсонов полтора года не выступал на соревнованиях из-за двух тяжелых травм, которые грозили окончанием карьеры. Об этом он рассказал журналистам в пятницу после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Фигурист Самсонов рассказал о травмах, из-за которых пропустил полтора года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для 17-летнего Самсонова турнир в Санкт-Петербурге стал первым после перерыва в год и восемь месяцев. Фигурист тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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"На первенстве России в Красноярске я катался с переломом, о чем стало известно уже после соревнований, когда мне сделали рентген, - рассказал Самсонов о событиях 2021 года. - Сидел дома, ждал, когда перелом заживет. Когда снова вышел на лед и начал подготовку к первому старту на взрослом Гран-при в США, у меня начало болеть правое колено. Я до последнего боролся, терпел максимальную боль, но на одной из тренировок за неделю до турнира почувствовал резкую боль после исполнения тройного акселя".

"Я не мог наступить на ногу. В итоге пришлось делать операции. Первая прошла в начале декабря - мне поставили штифты, вытащили их уже в апреле, после чего была долгая реабилитация. Было ощущение, что у меня новая нога, словно я не умею наступать на нее. Тогда хотелось реветь в подушку, было невероятно тяжело, ведь мне предстояло впервые выступить на взрослом Гран-при", - продолжил он.

Подготовку к сезону Самсонов начал в июне.

"Заново начал понимать, что такое фигурное катание, я еле стоял на коньках. Это было очень тяжело, и сейчас очень тяжело. Первый раз было чуть ли не смерть, потому что два года я сидел дома или ходил на костылях. Сейчас более-менее накатал программы, буду продолжать работать каждый день. Сейчас начинается новая глава книги", - добавил он.

Фигурист поблагодарил врача, который помог ему восстановить здоровье. Самсонов отметил, что во время лечения его не посещали мысли об окончании карьеры.

"Я люблю фигурное катание, мне нравится выступать перед зрителями, поэтому не решился заканчивать карьеру, несмотря на сложную травму. Я сразу решил, что не могу просто так закончить", - сказал фигурист.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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