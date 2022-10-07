Алина Загитова: "Были моменты, что и коньки солью посыпали"

Была такая ситуация: первый мой юниорский сезон, у нас прокаты перед соревнованиями, где смотрят, насколько хорошо ты подготовлен. Я жила с девочкой. Моя мама человек, который суперперестраховывается, она сказала, чтобы я спрятала коньк