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1 час назад

Алина Загитова: «Были моменты, что и коньки солью посыпали. Помыла святой водой – тогда я еще очень верила в приметы»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась мнением о конкуренции в спорте.

Алина Загитова: "Были моменты, что и коньки солью посыпали"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Женская конкуренция в спорте, конечно, подстегивает как никого. Но были моменты, что и коньки солью посыпали.

Была такая ситуация: первый мой юниорский сезон, у нас прокаты перед соревнованиями, где смотрят, насколько хорошо ты подготовлен. Я жила с девочкой. Моя мама человек, который суперперестраховывается, она сказала, чтобы я спрятала коньк

Я спрятала, пошла на обед, прихожу, а там солью ровненько насыпано. И я такая: все потеряно, я не выступлю, не выйду на лед. Мне было 14 лет.

– Помыла бы коньки и пошла.

– Ну я сделала святой водой, всем, чем можно. Тогда я еще очень верила в приметы. В итоге в короткой программе я тогда упала один раз.

– И сразу подумала, что это из-за соли.

– Да. Произвольную я уже хорошо откатала.

– И на кого ты подумала? На свою соседку?

– Думаю, что да. Не знаю. Там к ней, конечно, еще приходили… Но такое есть и, мне кажется, будет.

– А ты кому-то что-то делала?

– Я не сторонник такого. Меня так воспитали. Думаю, что все, что тебе делают, этому человеку возвращается. Поэтому я за карму, – сказала Загитова в шоу «Дерзкая готовка».

Фигурное катание,Алина Загитова,
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