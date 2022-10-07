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4 часа назад

Валиева исполнила четверной тулуп

Спорт день за днемиещё 1

Олимпийская чемпионка в командном соревновании, российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке.

Валиева исполнила четверной тулуп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео девушка сама поделилась в своем Telegram-канале.

Валиевой 15 лет. Она тренируется в группе Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз в отделении «Хрустальный».

Валиева является второй фигуристкой в истории, исполнившей четверной тулуп на международном турнире. Первой стала Александра Трусова.

На Зимних Олимпийских играх-2022 Валиева стала чемпионкой в командном турнире. Девушка стала четвертой в личном первенстве. Валиева также носит титулы чемпионки Европы, чемпионки мира среди юниоров, чемпионки России, а также является победителем финала юниорского Гран-при 2019/20.

В 2021 году Валиева стала мастером спорта России, а в 2022 получила титул Заслуженного мастера спорта России.

В рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) Валиева занимает 6-е место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Даниил Глейхенгауз,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,
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