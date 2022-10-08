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2 часа назад

Олимпийский чемпион Ягудин похвалил Загитову за ее чувство юмора

Газета.Ru

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о своей соведущей по проекту "Ледниковый период" Алине Загитовой.

Ягудин похвалил Загитову за ее чувство юмора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, в последнее время экс-фигуристка заметно прибавила в чувстве юмора.

"С дикцией, кстати, Алина, аплодисменты тебе. Очень неожиданная была шутка. Но, видите, Алина тоже растет в плане юмора. Мне, честно, очень понравилось. Сначала запись небольшой видюшки, когда она просила пригласить ее в свой новый клуб "московской дикции".

Потом Алина записала "быть самими сабимы". Я всегда придерживался этого мнения и вновь скажу - не нужно бояться быть в какой-то степени смешным и нелепым. Мы все не идеальны. Рад, что это не давит на человека, а наоборот, - присутствует юмор", - приводит слова Ягудина Sport24.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,
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