Ягудин похвалил Загитову за ее чувство юмора

"С дикцией, кстати, Алина, аплодисменты тебе. Очень неожиданная была шутка. Но, видите, Алина тоже растет в плане юмора. Мне, честно, очень понравилось. Сначала запись небольшой видюшки, когда она просила пригласить ее в свой новый клуб "московской дикции".

Потом Алина записала "быть самими сабимы". Я всегда придерживался этого мнения и вновь скажу - не нужно бояться быть в какой-то степени смешным и нелепым. Мы все не идеальны. Рад, что это не давит на человека, а наоборот, - присутствует юмор", - приводит слова Ягудина Sport24.