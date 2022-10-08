Туктамышева рассказала о создании новой произвольной программы

«Музыку предложил Илья Авербух, мне она сразу запала в душу, а когда мы стали её уже отрабатывать, хореограф Елизавета Навиславская, с кем мы работали, предложила идею именно с такой женщиной катать. Мне понравилась эта идея, потому что она достаточно глубокая, и захотелось попробовать что-то новое именно в актёрском плане, актёрское мастерство прорабатывать. Для меня это такая интересная программа, надеюсь, она всем то