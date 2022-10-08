Трусова убежала от журналистов после вопроса про уход от Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова приехала на матч Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо» на внедорожнике.

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С ней в машине находился олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк.

Фигуристка убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Трусова будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Трусова убежала не из-за вопроса журналиста.

«Олимпийский забег Саши и Марка никак не связан с вопросами журналистов. Дело в том, что наши прославленные фигуристы заехали на стадион в 16:27 – за 3 минуты до начала матча и символического удара по мячу.