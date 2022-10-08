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6 часов назад

Трусова убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Тутберидзе

Sports.ruиещё 2

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова приехала на матч Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо» на внедорожнике.

Трусова убежала от журналистов после вопроса про уход от Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С ней в машине находился олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк.

Фигуристка убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Трусова будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Трусова убежала не из-за вопроса журналиста.

«Олимпийский забег Саши и Марка никак не связан с вопросами журналистов. Дело в том, что наши прославленные фигуристы заехали на стадион в 16:27 – за 3 минуты до начала матча и символического удара по мячу.

Пришлось бежать – но успели! И получилось круто!» – написал Брейдо.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александра Трусова,Кирилл Брейдо,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Динамо,
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