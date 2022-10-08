Бегство Трусовой от журналистов объяснили

Российская фигуристка Александра Трусова стала гостьей матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Спортсменка нанесла первый символический удар по мячу во встрече, проходящей на «ВЭБ Арене». Ей ассистировал фигурист Марк Кондратюк. По информации РИА Новости, фигуристка убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Этери Тутберидзе. При этом глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале написал, что причиной спешки Трусовой стало то, что она приехала за три минуты до начала матча.

Об очередной смене тренера Трусовой стало известно 1 октября. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. Она будет тренироваться в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.