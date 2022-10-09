Туктамышева оценила размер призовых на российских турнирах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о размере призовых на российских турнирах. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

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Спортсменка фразой «конечно, деньги — это всегда хорошо» оценила выплаты на отечественных стартах. Она подчеркнула, что ей было бы приятно выступать в России и без денег.

19 сентября Туктамышева заявила, что деньги мотивируют фигуристов в условиях отстранения сборной. При этом спортсменка подчеркнула, что у нее остается надежда на допуск к международным турнирам.