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1 час назад

Туктамышева оценила размер призовых на российских турнирах

Илья Родин

Фигуристка Елизавета Туктамышева положительно оценила призовые на российских турнирах. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что общий призовой фонд российского сезона достигает порядка 100 млн рублей. Победа на этапах серии Гран-при принесет фигуристам 500 тыс. рублей, второе место - 300 тыс., третье - 200 тыс.

В финале награды будут выше. За первое место полагается 1 млн рублей, за второе - 750 тыс., за третье - 500 тыс.

Туктамышева подчеркнула, что российские спортсменки были бы рады выступать и без денежных вознаграждений. Вместе с тем, уточнила она, «деньги – это всегда хорошо, кто вам ответит, что нет».

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Фигуристка добавила, что получение солидной суммы за победу является важным стимулом для атлетов. Кроме того, «это приятно».

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