Туктамышева оценила размер призовых на российских турнирах

В финале награды будут выше. За первое место полагается 1 млн рублей, за второе - 750 тыс., за третье - 500 тыс.

Туктамышева подчеркнула, что российские спортсменки были бы рады выступать и без денежных вознаграждений. Вместе с тем, уточнила она, «деньги – это всегда хорошо, кто вам ответит, что нет».