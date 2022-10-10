Сотникова рассказала, почему не участвует в проекте «Ледниковый период»

«Почему не участвуете в «Ледниковом периоде» этого сезона?» — спросил один из пользователей. «Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участникам желаю удачи на проекте», — написала Сотникова.