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32 минуты назад

Аделина Сотникова рассказала, почему не участвует в проекте «Ледниковый период»

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова ответила на вопросы своих подписчиков в социальных сетях.

Сотникова рассказала, почему не участвует в проекте «Ледниковый период»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Почему не участвуете в «Ледниковом периоде» этого сезона?» — спросил один из пользователей. «Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участникам желаю удачи на проекте», — написала Сотникова.

Также фигуристка высказалась, поздравила ли она со свадьбой Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

«Почему вас не было на свадьбе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова?» «К сожалению, я не смогла присутствовать и поздравить лично ребят с этим прекрасным днём. Но я видела, насколько всё было здорово, душевно, красиво. Я обязательно поздравлю их лично. Чуть позже», – написала Сотникова.

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