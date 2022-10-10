Фигуристка Талалайкина рассказала о причинах возвращения в Россию из Италии

Отказ в виде на жительство стал основной причиной возвращения бронзового призера Кубка России по фигурному катанию Марии Талалайкиной из Италии в группу российского тренера Евгения Рукавицына. Об этом фигуристка рассказала в понедельник ТАСС.

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Талалайкина в декабре прошлого года получила разрешение на смену спортивного гражданства - она приняла решение выступать за сборную Италии. В октябре нынешнего года фигуристка, прожив 11 месяцев за рубежом, приняла решение вернуться в Россию, в Санкт-Петербург - в группу Евгения Рукавицына.

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"У меня российский паспорт, а правительство Италии запретило на тот момент давать вид на жительство гражданам России и Белоруссии. Без этого документа я не то что Италию не могла представлять, мне даже находиться там было невозможно - срок шенгенской визы также подошел к концу. Поэтому мне отказали, - рассказала спортсменка. - Потом было письмо с извинениями от итальянской федерации, в котором было сказано, что они ничего не могут изменить, это было решение их правительства".

Талалайкина вернулась в Россию, чтобы снова оформить шенгенскую визу.

"Но потом стало понятно, что итальянский шенген мне уже не дадут. Но мне помогли, мы договорились с хорватской федерацией. Потом удалось получить болгарскую визу, но с ней въезд для российских граждан в Хорватию оказался невозможен. Со всех сторон никак, ничего не получалось, все это было неприятно и трудно", - сообщила фигуристка.

На вопрос ТАСС, с какой целью россиянка уезжала в Италию, она отметила:

"Я думаю, ни для кого не секрет, что каждый спортсмен имеет цель не только тренироваться, он хочет выступать на соревнованиях. На тот момент я понимала, что в России у меня такой возможности не будет, а в Италии был шанс. Раз он был, почему не попробовать? Я должна была, чтобы потом не жалеть, что даже не попы

"Без фигурного катания уже не смогу"

Талалайкина рассказала, что на итальянском льду работала многонациональная команда.

"Там на одном льду со мной катались немало спортсменов из разных стран - и поляки, и чехи, и болгары, и латвийцы, и австрийцы, и украинцы. В целом все было хорошо - это ведь дети, обычные девочки, хотя родители иногда странно себя вели. Были моменты, когда от меня переходили в другую раздевалку. Но коньки никто не отбирал, о батарею не точил, одежду не рвал - все нормально было", - отметил

"Мне, конечно, задавали вопросы о моей стране, но что я отвечу? Я уже столько времени пробыла в Италии, и потом - я просто спортсмен. Вопросы потом сами собой прекратились, но начались другие проблемы, там уже не до этого было. Мне нужно было понять, на что сегодня поесть - карты заблокированы. Мне очень помогла тогда Ангелина Туренко, это человек большого сердца, и называют ее там "Мама Анжелина". Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержал меня тогда, всему тренерскому штабу - Лоренцо Магри, Ангелине Николаевне, Алисе Минкоциари", - подчеркнула Талалайкина.

На вопрос о возможном окончании карьеры спортсменка рассказала:

"В какой-то момент была мысль, просто в тот момент вообще ничего не получалось. Но как бы я себя ни убеждала, что смогу без фигурного катания, нет, не смогу, это я уже точно поняла. Думаю, у каждого в жизни такой момент бывает, когда он не знает, что делать. У меня было такое чувство, что у меня отобрали все. Мне 20 лет, а с четырех я коньках, я маленькой в них даже спала. Ну не могу без этого замерзшего куска воды".

Для поддержания спортивной формы Талалайкина продолжала тренироваться на катках для массового катания. Но в какой-то момент приняла решение обратиться за помощью к руководству Федерации фигурного катания на коньках России.

"У меня был телефон [генерального директора федерации] Александра Когана еще с тех пор, когда я брала открепление, уезжая в Италию. Я была удивлена, даже приятно шокирована, когда после того, как я ему написала, он практически сразу ответил "набирай". Я ко всему была готова, но не к этому. А в итоге он ко мне по-человечески отнесся, мы поговорили, он реально поддержал меня, наставил, что делать дальше, кому звонить, а ведь и видел-то меня всего пару раз, во время выступлений. И спасибо я ему буду говорить еще много-много раз", - подчеркнула фигуристка.

Когда согласиться легче, чем отказать

В итоге Талалайкина обратилась за помощью в группу Рукавицына, где тренировалась до отъезда в Италию. Несколько месяцев одна из его учениц Елизавета Нугуманова обвинила специалиста в травле.

"Своими глазами я этого "буллинга" не видела. Но с Лизой мы поддерживали отношения, пока я была в Италии. Подробностями своих тренировок и того, что было за пределами льда, она со мной не делилась, но в какой-то момента предупредила, что готовит такое заявление и даже прислала мне прочесть его "проект" и поддержать, - рассказала фигуристка. - Я сначала отказалась, это не моя тема, и потом меня лично никто не бил и смерти мне не желал. Но Лиза умеет сильно просить, так сильно, что бывает иногда легче согласиться, чем от

"Я написала тогда под ее постом, что травле в спорте нет места. Я действительно так считаю, ее вообще нигде не должно быть. Но что касается Евгения Рукавицына, то меня он не бил, не обзывал, не оскорблял и подножки не подставлял. Сейчас я понимаю, что это было ошибкой. А как показало время, у нас с Лизой разные жизненные позиции", - отметила фигуристка.

По словам Талалайкиной, главная задача для нее на данный момент - выйти на лед.

"Четверных прыжков нет, но есть все остальное, и мое скольжение заметно улучшилось. Врать ненавижу, поэтому говорю честно - четверные пока не моя тема. Ну а вдруг получится? Я не знаю - хочу выйти на лед, а дальше понятно будет. Я выступать хочу, и чтобы мне хлопали - для меня это невероятное удовольствие", - подчеркнула