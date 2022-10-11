Щербакова выступит в шоу Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Мероприятие пройдет с 30 декабря по 8 января в «Юбилейном» (Санкт-Петербург).

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Летом Щербакова перенесла операцию на колене, из-за чего она пропускает первую половину сезона: Анна не выступила на контрольных прокатах, не появилась в списках на этапы Гран-при и стала ведущей «Ледникового периода».

Щербаковой – 18 лет. В ее арсенале – личное золото Олимпиады-2022, победа на чемпионате мира-2021 и две серебряные медали первенства Европы (2020, 2022).

Второе шоу Навки – «Новая сказка Шахерезады» – пройдет в те же даты в московском «Мегаспорте». Главную роль в этом шоу сыграет Камила Валиева. Фигуристка начала сезон с контрольных прокатов, однако этой осенью ей предстоит услышать вердикт по ее допинг-делу.