Роднина упрекнула Баха в попытках разрушить олимпийское движение

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам. Ее цитирует Sport24.
«Ультиматумы, которые он и организация ставят российский спортсменам, до добра не доведут. Если каждого олимпийца будут допускать до соревнований в зависимости от политических взглядов, спорт превратится в хаос», — добавила она.
30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.