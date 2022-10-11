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28 минут назад

Лутфуллин объяснил, почему бессмысленно исполнять каскады из двух четверных прыжков

Чемпионат.comиещё 2

Российский фигурист Глеб Лутфуллин, ученик заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Алексея Мишина, рассказал, почему, по его мнению, нет смысла в каскадах, состоящих из двух четверных прыжков.

Лутфуллин объяснил нюансы каскадов из двух четверных прыжков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прыгал сальхов и подумал: почему бы просто не попробовать и не зайти на ещё один четверной? Но в программу это вставлять бессмысленно, на это уходит много сил. Конечно, если бы это получалось к концу сезона, можно было бы попробовать вставить в программу и первым сделать четыре — четыре, но зачем?» — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию можно посмотреть в Okko.

Фигурное катание,Алексей Мишин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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