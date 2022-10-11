Лутфуллин объяснил нюансы каскадов из двух четверных прыжков

«Прыгал сальхов и подумал: почему бы просто не попробовать и не зайти на ещё один четверной? Но в программу это вставлять бессмысленно, на это уходит много сил. Конечно, если бы это получалось к концу сезона, можно было бы попробовать вставить в программу и первым сделать четыре — четыре, но зачем?» — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.